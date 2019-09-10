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Как сделать зубную пасту самому: 3 рецепта

Предлагаем 3 рецепта зубной пасты, которую можно сделать в домашних условиях.

Как сделать зубную пасту самому: 3 рецепта

Чтобы избавиться от плотного налета, приготовьте в домашних условиях такую зубную пасту:

  • 50−70 г белой глины;
  • 7 капель водного экстракта прополиса;
  • 1 ч. л. меда, подогретого на водяной бане;
  • по 2 капли эфирного масла ромашки и шалфея.

Смешайте все составляющие. Использовать домашнюю пасту нужно 2 раза в день, чтобы избавиться от налета и отбелить зубы. Хранить зубную пасту можно не больше трех дней в темном месте.

Еще один вариант домашней зубной пасты:

  • щепотка порошка фенхеля;
  • 1/3 ч. ложки корицы;
  • 2 ч. ложки пищевой соды;
  • 4 капли масла чайного дерева;
  • щепотка измельченной в кофемолке морской соли;
  • 1 ч. ложка кокосового масла.

Смешайте все компоненты, кроме кокосового масла. Его добавляют непосредственно перед чисткой.

Рецепт домашней пасты с глиной и шалфеем:

  • 60 г белой глины;
  • 2-3 капли масла шалфея;
  • 2-3 капли масла ромашки;
  • 1 ч. ложку меда;
  • 5-8 капель прополиса на водной основе.

Смешайте глину с небольшим количеством воды до получения густой массы. Добавьте прополис, мед, эфирные масла ромашки и шалфея. Тщательно перемешайте. Эта зубная паста удаляет зубной налет, освежает дыхание, а также хорошо отбеливает.

Следует также помнить, что пищевую соду как компонент к пасте рекомендуется добавлять не более одного раза в неделю.

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Фото: vek-zdorovia.ru

Фото: Pixabay

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