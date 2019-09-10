Предлагаем 3 рецепта зубной пасты, которую можно сделать в домашних условиях.
Чтобы избавиться от плотного налета, приготовьте в домашних условиях такую зубную пасту:
- 50−70 г белой глины;
- 7 капель водного экстракта прополиса;
- 1 ч. л. меда, подогретого на водяной бане;
- по 2 капли эфирного масла ромашки и шалфея.
Смешайте все составляющие. Использовать домашнюю пасту нужно 2 раза в день, чтобы избавиться от налета и отбелить зубы. Хранить зубную пасту можно не больше трех дней в темном месте.
Еще один вариант домашней зубной пасты:
- щепотка порошка фенхеля;
- 1/3 ч. ложки корицы;
- 2 ч. ложки пищевой соды;
- 4 капли масла чайного дерева;
- щепотка измельченной в кофемолке морской соли;
- 1 ч. ложка кокосового масла.
Смешайте все компоненты, кроме кокосового масла. Его добавляют непосредственно перед чисткой.
Рецепт домашней пасты с глиной и шалфеем:
- 60 г белой глины;
- 2-3 капли масла шалфея;
- 2-3 капли масла ромашки;
- 1 ч. ложку меда;
- 5-8 капель прополиса на водной основе.
Смешайте глину с небольшим количеством воды до получения густой массы. Добавьте прополис, мед, эфирные масла ромашки и шалфея. Тщательно перемешайте. Эта зубная паста удаляет зубной налет, освежает дыхание, а также хорошо отбеливает.
Следует также помнить, что пищевую соду как компонент к пасте рекомендуется добавлять не более одного раза в неделю.
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Фото: vek-zdorovia.ru