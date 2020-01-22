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Факты / Lifestyle / Истории успеха

Из-за вируса в Китае владелец Louis Vuitton потерял звание самого богатого человека мира

22 января Бернар Арно (владелец бренда Louis Vuitton) потерял свое первенство среди самых богатых людей мира по версии Forbes. Эксперты утверждают, что причиной стала вспышка инфекции в Китае.

В настоящее время этот список вновь возглавляет основатель Amazon Джефф Безос. Миллиардер уступил Арно всего на несколько дней – первое место он удерживал до середины января.

Bernard Arnault

Читайте: Безос уступил Арно первое место в списке самых богатых по версии Forbes

К 21 января состояние Безоса увеличилось на $489 млн, и сейчас общая сумма составляет $116,1 млрд. Тогда как банковские счета Арно уменьшились на $3,7 млрд: сейчас владелец именитого бренда владеет $112,9 млрд.

Сейчас директор модного дома Louis Vuitton находится на четвертом месте в списке.

топ-5 форбс

По мнению аналитиков, такие колоссальные потери вызваны падением акций Louis Vuitton из-за распространения нового вируса в Китае. Немалые доходы компания получает именно в период китайского Нового года – в этот раз его отмечают 25 января.

Недавно Факты ICTV писали о самых богатых музыкантах десятилетия за версией Forbes.

Источник: Forbes

Фото: Getty Images

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