Как стать врачом в Германии с украинским дипломом — 5 шагов

Украинские выпускники вузов мечтают получить работу за границей по специальности. Это вполне реально, но требует много времени и средств.

Украинка Виктория получила образование в Запорожье и уже два года работает врачом в Германии, где медицина считается одной из самых развитых в мире. Своим опытом она поделилась с читателями Фактов ICTV.

Как же получить желанную работу врача в Германии?

ШАГ 1. Подтвердить подлинность диплома

Украинский вуз, где получил образование потенциальный кандидат на работу, проверяется по базе ANABIN. Если университет признан, то его выпускник может переходить к следующему шагу.

ШАГ 2. Показать знание языка

Немецкий надо знать на уровне не ниже, чем B2 (выше среднего). Проверяется знание языка экзаменом. Он стоит около 200 евро.

Читайте: Сколько украинцев уехали на заработки за границу — официальные данные

ШАГ 3. Стажировка

Во время этого этапа врачи могут рассылать резюме, ездить на собеседования. Некоторые клиники даже предоставляют бесплатное жилье и оплачивают питание.

ШАГ 4. Апробация

Уже во время стажировки в Германии врач должен пройти повторный тест на знание языка, а именно медицинской лексики — не ниже уровня С1. Этот экзамен также платный. Стоит около 450 евро. После этого разрешение работать выдается на два года.

ШАГ 5. Получить постоянную лицензию

Чтобы продолжить работать врачом в Германии дольше двух лет, надо получить постоянную лицензию. Запрос на экспертизу стоит от 500 евро. Или можно сдать экзамен по трем предметам.

Напомним, ранее мы писали, как устроится на работу за границей и не стать жертвой торговли.