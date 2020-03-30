Украинцы на карантине: 10 способов, как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля 2020 года. В этот период очень важна устойчивость домашнего Wi-Fi, потому что многие перешли на удаленный режим работы.

Без интернета сложно также представить онлайн-обучение школьников и студентов, не говоря уже о досуге.

Когда все находятся дома и одновременно заходят в интернет с ноутбука, планшета и смартфона, при этом работают бытовые приборы, скорость сигнала может снижаться.

Читайте: Google Classroom или Zoom: как организовать обучение онлайн

Предлагаем 10 способов, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi:

Купите новый маршрутизатор. Переставьте маршрутизатор – чем выше, тем лучше. Ставьте его на верхнем этаже вашего дома, сверху на мебели и ближе к середине дома или квартиры. Измените канал на маршрутизаторе. Большинство из них имеют две частоты (за дополнительной информацией обратитесь к инструкции для пользователя). В основном они работают на частоте 2,4 ГГц, как и много других бытовых приборов (микроволновые печи, радионяни, Bluetooth, системы видеонаблюдения и беспроводные телефоны), что может создавать помехи. Поэтому, если изменить частоту на 5 ГГц, сигнал будет сильнее. Минимизируйте вмешательства. Любой электрический кабель, металлические двери, утепление стен, зеркала, галогенные лампы, шкафы, кирпич, стекло и бетон могут оказаться на пути сигнала. Обновите программное обеспечение. Убедитесь, что ваш маршрутизатор имеет последние обновления. Подумайте о ретрансляторах – они улучшают сигнал. Для этого можно использовать старые маршрутизаторы, но нужны определенные технические навыки. Поэтому проще купить ретранслятор. Сбростесь с соседями на новый маршрутизатор. Если вы живете в многоквартирном доме и хорошо ладите с соседями, можно вместе купить новый маршрутизатор. Ваш сосед на верхнем этаже может разместить маршрутизатор у себя и раздавать Wi-Fi квартирам, владельцы которых разделили расходы. Защитите свой Wi-Fi. Если вы не дружите с соседями и хотите иметь более защищенную сеть, используйте другой протокол сетевой защиты – WPA/WPA2 вместо WEP (это довольно сложно, но вы можете поискать модель своего маршрутизатора в интернете и инструкции относительно того, как это сделать). Вы также можете ограничить количество устройств. Не рекламируйте свой Wi-Fi. Когда вы ищете открытый Wi-Fi, то обычно видите несколько вариантов. Если ваша сеть не будет защищена, другие люди смогут к ней подключиться. Вы можете сделать свою сеть частной с помощью пароля, или еще больше ее обезопасить, зайдя на страницу администрирования и сняв отметку с пункта Enable SSID Broadcast. После этого большинство людей не будет видеть вашу сеть на своих устройствах. Если эти способы не работают, фольгой обмотайте заднюю часть маршрутизатора. Этот способ не имеет научного обоснования. Просто возьмите на кухне немного фольги и обмотайте ею заднюю часть маршрутизатора. Загрузите бесплатную программу для проверки силы сигнала Wi-Fi до и после. Можно также поставить позади маршрутизатора другие металлические предметы.

К слову, на телеканале Рада и YouTube-канале Министерства образования Украины выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию во время карантина.