Украинцы на карантине: 10 способов, как улучшить сигнал домашнего Wi-Fi

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля 2020 года. В этот период очень важна устойчивость домашнего Wi-Fi, потому что многие перешли на удаленный режим работы.
Без интернета сложно также представить онлайн-обучение школьников и студентов, не говоря уже о досуге.
Когда все находятся дома и одновременно заходят в интернет с ноутбука, планшета и смартфона, при этом работают бытовые приборы, скорость сигнала может снижаться.
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Предлагаем 10 способов, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi:
- Купите новый маршрутизатор.
- Переставьте маршрутизатор – чем выше, тем лучше. Ставьте его на верхнем этаже вашего дома, сверху на мебели и ближе к середине дома или квартиры.
- Измените канал на маршрутизаторе. Большинство из них имеют две частоты (за дополнительной информацией обратитесь к инструкции для пользователя). В основном они работают на частоте 2,4 ГГц, как и много других бытовых приборов (микроволновые печи, радионяни, Bluetooth, системы видеонаблюдения и беспроводные телефоны), что может создавать помехи. Поэтому, если изменить частоту на 5 ГГц, сигнал будет сильнее.
- Минимизируйте вмешательства. Любой электрический кабель, металлические двери, утепление стен, зеркала, галогенные лампы, шкафы, кирпич, стекло и бетон могут оказаться на пути сигнала.
- Обновите программное обеспечение. Убедитесь, что ваш маршрутизатор имеет последние обновления.
- Подумайте о ретрансляторах – они улучшают сигнал. Для этого можно использовать старые маршрутизаторы, но нужны определенные технические навыки. Поэтому проще купить ретранслятор.
- Сбростесь с соседями на новый маршрутизатор. Если вы живете в многоквартирном доме и хорошо ладите с соседями, можно вместе купить новый маршрутизатор. Ваш сосед на верхнем этаже может разместить маршрутизатор у себя и раздавать Wi-Fi квартирам, владельцы которых разделили расходы.
- Защитите свой Wi-Fi. Если вы не дружите с соседями и хотите иметь более защищенную сеть, используйте другой протокол сетевой защиты – WPA/WPA2 вместо WEP (это довольно сложно, но вы можете поискать модель своего маршрутизатора в интернете и инструкции относительно того, как это сделать). Вы также можете ограничить количество устройств.
- Не рекламируйте свой Wi-Fi. Когда вы ищете открытый Wi-Fi, то обычно видите несколько вариантов. Если ваша сеть не будет защищена, другие люди смогут к ней подключиться. Вы можете сделать свою сеть частной с помощью пароля, или еще больше ее обезопасить, зайдя на страницу администрирования и сняв отметку с пункта Enable SSID Broadcast. После этого большинство людей не будет видеть вашу сеть на своих устройствах.
- Если эти способы не работают, фольгой обмотайте заднюю часть маршрутизатора. Этот способ не имеет научного обоснования. Просто возьмите на кухне немного фольги и обмотайте ею заднюю часть маршрутизатора. Загрузите бесплатную программу для проверки силы сигнала Wi-Fi до и после. Можно также поставить позади маршрутизатора другие металлические предметы.
К слову, на телеканале Рада и YouTube-канале Министерства образования Украины выходят видеокурсы для подготовки к внешнему независимому оцениванию во время карантина.