Истории женщин, которые строят карьеры, воспитывая детей — выбор редакции

Мартовские праздники актуализировали извечный спор — какой должна быть женщина. Кто-то утверждает, что хрупкой и беззащитной. Кто-то убежден, что современный мир заставляет их становиться на один уровень с мужчинами. Но есть украинки, которым удалось органично совместить успешность в традиционно мужских бизнес-сферах с ролью жены и матери.

Представляем вашему вниманию ТОП-5 публичных и успешных украинских бизнес-мам. Кто же они и как им это удается? Читайте в материале ФАКТЫ. ICTV.

Елена Зеленска я , воспитывает двоих детей (дочь и сына)

Первая леди Украины. В прошлом — сценарист Студии Квартал-95. Работала над проектами Вечерний квартал, Утро, Вечерний Киев, Женский квартал.

В качестве Первой леди занимается вопросами вроде социальной инклюзии и прав детей, образовательной реформы, обеспечением равных прав и возможностей женщин и мужчин в рамках Партнерства Биарриц. Инициировала проект Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

В рамках ее инициативы Без барьеров предусмотрено проведение всеукраинских исследований, создание безбарьерных цифровых сервисов, а именно — нового раздела Дия. Без барьеров на государственном портале Дия. Уже в апреле 2021-го, после финализации и согласования Национальной стратегии безбарьерности со стороны всех ответственных органов госвласти, документ должно утвердить правительство.

Елена Зеленская входит в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украина 2020 года по версии журнала Фокус (2 место), а также в топ-100 самых влиятельных украинцев 2019 по версии того же Фокуса (30 место). В ноябре 2020-го Елена Зеленская стала героиней книги Ukrainian Women in Vogue, которая была выпущена украинским изданием журнала Vogue.

Иванна Никонова, воспитывает 10 детей (трое мальчиков и семь девочек)

Мать-Героиня. Бизнес-леди, благотворительный деятель. Основательница и руководитель сети культурно-просветительных учреждений А + ( Академия современного образования А +, Гимназия А +, Детский клуб А +), которая сейчас продолжает расширяться.

Иванне Никоновой 48. И она из тех женщин, которые не только не скрывают, но и гордятся своим возрастом, ведь, несмотря на рождение уже семерых детей, Иванна продолжает выглядеть как супер-модель. К организации жизни семьи она относится как к управлению бизнес-группой: ежедневно утро начинается в шесть, и весь день у нее и детей расписан поминутно.

Иванна рассказывает, что на создание особого, современного учебного заведения ее вдохновили собственные дети. Как многодетная мать она столкнулась с проблемой логистики детей: школа, творческие кружки, бассейн, спортивные секции… Для того, чтобы малыши развивались полноценно, надо везде успевать.

-Всем своим детям я, в первую очередь, стараюсь дать хорошее образование, привить любовь к спорту и, что не менее важно — научить работать, — делится бизнес-леди.

Как-то ей пришла в голову идея собрать все лучшие элементы современного школьного и внешкольного образования, воспитания в одном месте. Так и появилась Академия современного образования А +. Инновационная учебная программа, творчество, спорт, развитие лидерских навыков, эмоционального интеллекта ребенка и т.д. — в основе этого учебного заведения. Несколькими годами позже появился Детский клуб А + для малышей. Также Иванна Никонова системно занимается благотворительностью.

Алена Дегрик Шевцова, воспитывает четверых детей (двух дочерей и двух сыновей)

Украинская бизнесвумен, филантроп, активный участник украинского fintech-комьюнити. CEO fintech-компании LeoGaming и международной платежной системы LEO.

Входит в ТОП-50 самых влиятельных женщин украинской fintech-отрасли как один из наиболее эффективных руководителей (по версии UAFIC — Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний). В 2020 году попала в ТОП-8 самых успешных женщин украинской fintech-индустрии по версии отраслевого издания PaySpace Magazine. Номинирована на лучшего CEO финансового сектора по версии FinAwards 2021.

В 2009 году, после окончания вуза, Алена Дегрик основала компанию LeoPartners, которая оказывала юридическое сопровождение финансовым компаниям и банкам. А в 2010 году запустила Финтех-рэнд LeoGaming — разработчика одного из первых в Украине небанковских платежных процессингов.

В 2016 году ее финансовая компания Леогейминг Пей получила лицензию Нацбанка на перевод средств в нацвалюте без открытия счета. В январе 2017 года fintech-компания LeoGaming согласовала правила внутригосударственной платежной системы ЛЕО, а в 2019-м получила статус международной платежной системы LEO.

В должности СEO LeoGaming и руководителя международной платежной системы LEO Алена Дегрик Шевцова достигла значительных профессиональных и финансовых результатов, сделав компанию одним из ключевых участников локального fintech-рынка. Сегодня LeoGaming — официальный спонсор Федерации шахмат Украины и баскетбольного клуба Киев-Баскет.

Алена Дегрик Шевцова и ее бизнес регулярно принимают вызовы и оказывают помощь (и финансову ю , и оборудованием) различным медицинским учреждениям, в частности — Национальному Институту хирургии и трансплантологии им А. А. Шалимова.

В 2020-м она виделила на закупку аппаратов ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для института почти 3 млн грн (в целом совместно с соучредителями Monobank Олегом Гороховским и Владимиром Яценко они собрали на эти цели около 6 млн грн). Также Дегрик Шевцова вместе с партнерами закупала кислородные концентраторы — для Киевской городской клинической больницы №12.

Недавно в качестве представителя украинской fintech-отрасли Алена Дегрик Шевцова посетила с рабочим визитом Соединенные Штаты, где встречалась с американскими коллегами и инвесторами.

Визит был организован американским государственным агентством Open World Leadership Center и Ассоциацией украинских банков в рамках программы развития Украины-американских отношений в сфере финансовой инклюзивности и обмена опытом IT-специалистов.

По ее словам, результатом этих встреч станут крупные сделки между украинскими Финтех-компаниями и американскими венчурными фондами.

Зоя Литвин, воспитывает двоих детей (сына и дочь)

Предпринимательница, общественный деятель, заслуженный работник образования Украины (2020). Основательница и руководительница общественного союза Освитория и Новопечерские школы, а также национальной премии Global Teacher Prize Ukraine для учителей-новаторов (с 2017-го).

Зоя Литвин активно занимается благотворительностью. В частности, общественный союз Освитория под ее руководством начал стипендиальную программу, которая покрывает (полностью или частично) стоимость обучения талантливых учеников 7-11 классов в инновационной Новопечерский школе.

Входит в список ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус (2018-2019 гг..), в ТОП-5 женщин-предпринимательниц по версии ООН 2019 и в ТОП-100 успешных женщин Украины 2020 года (43 место) по версии журнала НВ .

Маргарита Сичкарь, воспитывает троих детей (двух дочерей и сына)

Бизнес-леди, известный ресторатор, «посол счастья», автор мотивационных и автобиографических книг.

Маргарита Сичкарь начала свою карьеру с ресторанного бизнеса. В 90-х была директором, а затем совладельцем известного киевского ресторана Пантагрюэль. В 2003 году она открыла еще один ресторан под названием Тамполо в центре Киева. А через два года — вместе с известным ресторатором Виолой Ким открыла Pleasure Cafe. В 2008 году открылось еще одно заведение Маргариты — Коммунальная квартира. Кроме того, Маргарита Сичкарь была владелицей элитного комплекса Respect Hall Resort Hotel в Ялте.

В 2009 вышла замуж за известного футболиста Владислава Ващука.

Кроме ресторанного бизнеса, Сичкарь всегда интересовала писательская и издательская деятельность.

В 2004 году она основала Издательский Дом, а также в свое время издавала журналы Наш Досуг и Olive.

В 2007 году вышла первая книга Маргариты — Дневник ресторатора. Впоследствии — еще несколько, в частности, Жизнь без паники или 25 способов жить с пользой для себя, Дневник успешной женщины и другие. На сегодняшний день Маргарита Сичкарь является автором семи книг, часть из которых планирует вывести на Amazon.

В 2010 году Маргарита Сичкарь стала телеведущей программы Кухня на шпильках. Также она была экспертом реалити-шоу Семья” на канале 1 + 1, а в 2015, после развода с Владиславом Ващуком, выступала в качестве эксперта в ТВ-шоу Как выйти замуж.

Маргарита Сичкарь является одним из пионеров анималотерапии в Украине — лечения с помощью животных — лошадей и собак. В 2011 году она создала в Киеве первый в мире детский реабилитационный центр иппотерапии Камелия, где лечились дети, больные ДЦП и другими патологиями опорно-двигательного аппарата.

Также Маргарита создала коворкинг Счастье HUB. В ее ближайших планах — создание колайфинга, резиденты которого смогут жить и работать над реализацией различных проектов в сфере агробизнеса, ландшафтного дизайна и инновационных технологий.