Восемь украинцев вошли в рейтинг Forbes 30 Under 30

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг Forbes 30 Under 30 Europe, в котором отметили лучших представителей различных сфер.

Важно отметить, что в рейтинге публикуют инноваторов, которым еще не исполнилось 30 лет. В 2021 году в ряде категорий отметили талант украинцев, в частности в нескольких разделах подчеркнули работу наших стартаперов.

В категории Технология назвали сооснователей сервиса Flawless App — Лизу Дзюбу и Ахмеда Сулеймана. Flawless App — это инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением во время разработки. В данный момент этим инструментом пользуются разработчики разных крупных компаний.

Также в этом разделе отметили сооснователей украинского Reface — приложения, позволяющего заменить лицо на видео. В рейтинг попали Ярослав Бойко, Денис Дмитренко и Роман Могильный.

Талант украинцев оценили и в других категориях рейтинга. Например, в разделе Социальное влияние отметили работу сооснователя проекта Fast Федора Сердюка. Цель проекта — обучать людей навыкам первой помощи.

В разделе о финансах отметили сооснователя EZ Blockchain Сергея Герасимовича, а в разделе о технологиях — основательницу A-LabInsider Инну Заименко.

Самые богатые люди в мире

Деловой журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых людей в мире. Согласно обнародованному списку, в одном городе проживает больше всего долларовых миллиардеров.

Этим городом стал Пекин — столица Китая. По данным рейтинга журнала Forbes, на данный момент в стране находится около 100 миллиардеров.

Источник: Forbes 30 Under 30 Europe