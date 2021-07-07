В Бельгии 11-летний мальчик получил степень физика в университете

В Бельгии 11-летний мальчик получил степень бакалавра физики в Университете Антверпена. Ребенок успешно прошел 3-летний курс обучения за один год.

Одновременно с этим мальчик посещал магистерские курсы по физике. Молодой выпускник Лоран Симонс превзошел других студентов, получив один из самых высоких показателей успеваемости.

По словам представителя Антверпенского университета, 11-летний мальчик учился на степень бакалавра физики с марта 2020 года. В этом году он также прошел несколько курсов магистерской программы.

В начале осени ребенок планирует официально учиться на степень магистра физики. По словам Саймона, он очень хотел пройти курсы классической механики и квантовой физики, поскольку ему это интересно.

— Бессмертие — вот моя цель. Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механическими частями. Квантовая физика, изучение мельчайших частиц — это первая часть головоломки, — сказал он.

Мальчик отметил, что в таком исследовании имеют значение два фактора: получение знаний и их применение. По его словам, чтобы правильно их использовать, он хочет поработать с лучшими профессорами в мире.

Вундеркинд ранее учился в Гентском университете и Техническом университете Эйндховена, где он получил степень бакалавра по более короткой учебной программе.

Лоран Симонс впервые поступил в Технический университет Эйндховена в 9-летнем возрасте. Его признали самым молодым студентом, получившим диплом о высшем образовании.

Источник: The Brussels Times