КНУКиИ возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств высшего образования Украины

Информационный ресурс Освіта.ua представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию — первое место в топ-10 рейтинга Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины.

Лучшие художественные учреждения высшего образования Украины

Рейтинги, которые используют при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

Топ-200 Украина — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг Scopus — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

— результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций. Рейтинг Балл ЗНО на контракт — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

Фото: КНУКіМ