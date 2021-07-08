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Владислава Ткаченко |

КНУКиИ возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств высшего образования Украины

КНУКіМ

Информационный ресурс Освіта.ua представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию — первое место в топ-10 рейтинга Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины.

Лучшие художественные учреждения высшего образования Украины

Название учебного заведения Место Место у общ. рейтинге Топ-200 Украина Балл ЗНО на контракт Scopus Итого-вый балл
Киевский национальный университет культуры и искусств 1 100 120 37 175 332
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 2 112 162 13 191 366
Львовская национальная академия искусств 3 114 158 19 191 368
Харьковская государственная академия дизайна и искусств 4 116 149 43 180 372
Национальная музыкальная академия Украины имени П.И.Чайковского 5 126-127 168 25 191 384
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого 6 140-141 199 12 191 402
Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко 7 147-149 180 38 191 409
Харьковский национальный университет искусств имени И.П.Котляревского 8 156-157 181 55 191 427
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств 9 162-163 185 59 191 435
Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М.Глиэра 10 168 201 51 191 443

Рейтинги, которые используют при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

  • Топ-200 Украина — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
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  • Рейтинг Scopus — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
  • Рейтинг Балл ЗНО на контракт — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

Фото: КНУКіМ

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