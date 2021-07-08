КНУКиИ возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств высшего образования Украины

Информационный ресурс Освіта.ua представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.
Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию — первое место в топ-10 рейтинга Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины.
Лучшие художественные учреждения высшего образования Украины
|Название учебного заведения
|Место
|Место у общ. рейтинге
|Топ-200 Украина
|Балл ЗНО на контракт
|Scopus
|Итого-вый балл
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|1
|100
|120
|37
|175
|332
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|2
|112
|162
|13
|191
|366
|Львовская национальная академия искусств
|3
|114
|158
|19
|191
|368
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|4
|116
|149
|43
|180
|372
|Национальная музыкальная академия Украины имени П.И.Чайковского
|5
|126-127
|168
|25
|191
|384
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого
|6
|140-141
|199
|12
|191
|402
|Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко
|7
|147-149
|180
|38
|191
|409
|Харьковский национальный университет искусств имени И.П.Котляревского
|8
|156-157
|181
|55
|191
|427
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|9
|162-163
|185
|59
|191
|435
|Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М.Глиэра
|10
|168
|201
|51
|191
|443
Рейтинги, которые используют при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:
- Топ-200 Украина — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
- Рейтинг Scopus — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
- Рейтинг Балл ЗНО на контракт — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).
Фото: КНУКіМ