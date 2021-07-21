Фокус: люди президента – в Топ рейтинга самых эффективных государственных менеджеров Украины

По соотношению озвученных обещаний и достигнутых результатов, лучшими государственными менеджерами Украины стали представители команды президента Владимира Зеленского.

Таковы результаты рейтинга самых эффективных государственных менеджеров, составленного журналом Фокус.

Первое место занял глава Офиса президента Андрей Ермак. Его заслугой Фокус называет налаживание в кратчайшие сроки эффективной работы Офиса президента.

Кроме этого, в плюс Ермаку было также зачислено построение эффективной внешней политики главы государства, куратором которой в том числе является Ермак. Внутренние украинские вопросы также находятся под контролем ОП, и это тоже послужило поводом присудить Ермаку первое место.

Вторую позицию в рейтинге занял заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В его обязанности с первых дней пребывания в ОП, начиная с мая 2019 года, входило построение коммуникаций между президентом и обществом.

В июне 2020 года Тимошенко начал курировать наиболее масштабный проект главы государства – программу Большая стройка. В марте 2021 года у замглавы ОП появились дополнительные обязанности – он был назначен ответственным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей.

В 2020 году в рамках Большой стройки, как и анонсировалось в начале программы, во всех регионах Украины были закончены строительные работы в 100 детских садиках и 100 школах, что позволило создать в общей сложности около 15 тыс. новых мест для дошкольников и учеников.

Также в ходе Большой стройки было реализовано большое количество проектов транспортной инфраструктуры.

В качестве еще одного примера эффективного государственного менеджмента в исполнении Тимошенко Фокус приводит контракт ГП Антонов и Министерства обороны на строительство трех самолетов АН-178 для ВСУ. Обещание добиться госзаказа для Антонова Тимошенко дал в апреле 2020 года, а в конце года контракт уже был подписан.

По словам замглавы ОП, в 2021 году в Украине в рамках Большой стройки должно быть построено и отремонтировано еще 6500 км дорог и 150 мостов.

В первые строчки рейтинга Фокуса вошли также министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Фискальной службы Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр инфраструктуры Александр Кубраков.