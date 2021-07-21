Глава ГФС Мельник вошел в перечень наиболее эффективных государственных менеджеров Украины

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник вошел в рейтинг наиболее эффективных государственных менеджеров Украины. Рейтинг опубликован журналом Фокус.
Составители рейтинга отмечают, что согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода работы показало внушительные результаты.
Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в течение первого полугодия 2021 составил 13,163 млн грн. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год, — 13,1 млрд грн.
Также с начала текущего года ГФС обеспечила возмещение причиненного государству ущерба в размере более 864 млн грн.
Эта сумма возмещений за шесть месяцев 2021 года соизмерима с годовыми показателями за 2018-2020 годы, а размеры возмещений в бюджет в 2015-2017 годах превышает почти вдвое.
— Ведомство продолжает активную борьбу с теневыми рынками. С начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что сопоставимо с годовыми показателями нескольких предыдущих лет, — отмечают составители рейтинга.
Указывается, что ГФС удалось переломить тренд роста ежемесячных сумм схемного налогового кредита по НДС — на 22% за первый квартал 2021 года.
Также в первом полугодии 2021 ГФС прекратила деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн.
Кроме того, в апреле Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил возмещение в бюджет 229 млн грн крупнейшим финучреждением Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.
Вадим Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.
Рейтинг государственных менеджеров Украины
По соотношению озвученных обещаний и достигнутых результатов, лучшими государственными менеджерами Украины стали представители команды президента Владимира Зеленского.
Таковы результаты рейтинга самых эффективных государственных менеджеров, составленного журналом Фокус.