Глава ГФС Мельник вошел в перечень наиболее эффективных государственных менеджеров Украины

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник вошел в рейтинг наиболее эффективных государственных менеджеров Украины. Рейтинг опубликован журналом Фокус.

Составители рейтинга отмечают, что согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода работы показало внушительные результаты.

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Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в течение первого полугодия 2021 составил 13,163 млн грн. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год, — 13,1 млрд грн.

Также с начала текущего года ГФС обеспечила возмещение причиненного государству ущерба в размере более 864 млн грн.

Эта сумма возмещений за шесть месяцев 2021 года соизмерима с годовыми показателями за 2018-2020 годы, а размеры возмещений в бюджет в 2015-2017 годах превышает почти вдвое.

— Ведомство продолжает активную борьбу с теневыми рынками. С начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что сопоставимо с годовыми показателями нескольких предыдущих лет, — отмечают составители рейтинга.

Указывается, что ГФС удалось переломить тренд роста ежемесячных сумм схемного налогового кредита по НДС — на 22% за первый квартал 2021 года.

Также в первом полугодии 2021 ГФС прекратила деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн.

Кроме того, в апреле Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил возмещение в бюджет 229 млн грн крупнейшим финучреждением Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Вадим Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.

Рейтинг государственных менеджеров Украины

По соотношению озвученных обещаний и достигнутых результатов, лучшими государственными менеджерами Украины стали представители команды президента Владимира Зеленского.

Таковы результаты рейтинга самых эффективных государственных менеджеров, составленного журналом Фокус.