Девушки всегда были сильнее: главный тренер сборной по гребле об ожиданиях от Олимпиады

Гребля на байдарках и каноэ – один из видов спорта, в которых Украина может рассчитывать на медали. На последних двух Олимпиадах в Лондоне и Рио золото получил Юрий Чебан.

В каноэ-одиночке украинец выигрывал заплывы на 200 м, а в Пекине на заплыве в 500 м он пришел третьим. В Токио Чебан тоже поедет, но уже как главный тренер. Команду к Играм он тренировал так, как готовился когда-то сам.

В Токио наша сборная выступит в восьми из 12 видов программы соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Перед поездкой в Японию мы встретились с Юрием Чебаном на тренировочной базе, где чемпион сам готовился к Олимпиадам.

Юрий Чебан — олимпийский чемпион, главный тренер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

— Юрий, как идет подготовка к Играм?

— Мы готовимся на самой современной базе, которая на сегодня есть в Украине. Здесь есть все для спортсменов — от тренажерного зала и качественного питания до отличной акватории с выходом в Днепр. Собственно, вся подготовка уже позади — остались формальности.

— 25 июля мы вылетаем в Токио, а 2 августа выйдем на старт. Вся команда готова, получили прививку от Covid-19, и теперь максимально настраиваемся на соревнования.

— Вы отправляетесь 25 числа, а уже через неделю – старт. С Японией у нас большая разница во времени. Не повлияет ли это на форму спортсменов?

— Мы знали, что наша акклиматизация в Японии фактически сорвется, поэтому были готовы к этому. Мы получили рекомендации врачей, как перейти на другой часовой пояс максимально комфортно. Для этого мы раньше просыпаемся, с пяти утра все на ногах. Мы попытаемся компенсировать те дни, которые должны были бы провести в Японии. Если бы не коронавирус – мы бы уже были там.

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— В этом году у нас довольно большая команда. В Японию едут 10 гребцов, причем большинство – девушки! Это своеобразный рекорд, ведь больше наших представителей было только на Играх в Сиднее 2000 года — 11 гребцов. На кого больше всего рассчитываете?

— Да, у нас прибавился женский вид — каноэ. Это впервые он будет представлен в Токио. У нас дополнительно появилось две квоты. Девушки у нас всегда были сильнее. И в Рио они были большим составом, они нас вытаскивают (смеется).

Но у нас ориентир не на количество лицензий, а на качество отлива медалей. Если мы реализуем хотя бы 30% лицензий – это будет хороший, даже отличный результат.

— Какая задача стоит перед гребцами?

— О задаче говорить трудно. Здесь нужно мыслить стратегически, правильно распределять силы по дистанции. Но это больше вопрос тренеров.

— Для спортсменов главное — максимально реализовать свои возможности, ни капли сил не оставлять на завтра, все отдать на дистанции, всего себя.

— Вы делитесь своим олимпийским опытом? Как вдохновляете своих подопечных?

— У нас все опытные спортсмены, я могу лишь что-то подсказывать. Некоторые уже прошли Рио, знают, что такое Олимпиада. Молодым, конечно, передаю свой опыт.

Но прошу не забывать, что это — мой опыт, мои чувства и переживания. Они должны пройти этот путь шаг за шагом сами. Я даю только направление. Дополнительный стимул — олимпийские медали. Я приношу свои награды.

— Это – символ победы, символ кропотливой работы, которую в эти полкило олимпийского золота вложили десятки людей. Я хочу, чтобы у спортсмена всегда была перед глазами эта конечная цель – олимпийская медаль. Она стоит того, чтобы работать через не могу.

— И все же – фанаты ждут медалей. На кого больше всего надежд возлагаете?

— Не так. У меня ко всем одинаковое отношение, всех люблю и уважаю, и хочу, чтобы все приехали чемпионами. Но будем рады любому результату. Я знаю: никто не будет работать, спустя рукава.

— Олимпийские игры — не те соревнования, где можно экономить силы. Никого не выделяю. Все мотивированы. Мы рассчитываем на лучший результат. Мы сделали все, что от нас зависело. Дальше дело только за спортсменами.

— Были ли какие-то проблемы с подготовкой?

— Не было никаких проблем, государство, министерство и сам министр Вадим Гутцайт создали все условия, чтобы мы думали лишь о качественной подготовке. У нас было рекордное финансирование, великолепная экипировка, мы обеспечены всем.

— Ваш вид спорта требует сложной логистики. Не было ли проблем с лодками, на которых будете выступать в Токио?

— Нет, стартовые лодки уже в Японии. Мы туда их отправили еще в мае, здесь занимаемся на других. Мы прилетаем 26 июля, а с 28 уже получим доступ к своим лодкам, и будем готовиться непосредственно на воде.

— А предусмотрели ли вариант, что лодка может быть поврежденной? Вы ее получите фактически за четыре дня до старта.

— Такое бывает, от этого не застрахован никто. Но на любых соревнованиях есть фирмы, которые обслуживают лодки. Спортсмены могут обратиться, и все недостатки отремонтируют. Это не проблема.

— Каков микроклимат в команде? Есть ли у вас особая система поощрений или штрафов?

— Штрафы всегда существовали. Но у нас нет проблем с дисциплиной. Мы работаем с опытными спортсменами, которые понимают, зачем занимаются. Их не нужно жестко контролировать. Есть разумные рамки, и за них выходить нельзя. Если же что-то произошло — есть штрафы, вычеты из зарплаты.

Дойти может до увольнения. Зимой были случаи, когда спортсмены попали под санкции. Но они уже реабилитировались.

— Они готовятся вместе с командой?

— Да, они в команде, но на Игры не отобрались. У них другие задачи — готовится к чемпионату мира, который в этом году в Дании. Микроклимат в команде отличный, каждый занимается своим делом, все работают на результат.

Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ (соревнования со 2 по 7 августа):

байдарка-одиночка, 200 м — Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук;

байдарка-одиночка, 500 м — Мария Повх, Юлия Юрийчук;

байдарка-двойка, 500 м — Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова;

байдарка-четверка, 500 м — Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх;

каноэ-одиночка, 1000 м — Юрий Вандюк, Павел Алтухов;

каноэ-двойка, 1000 м — Павел Алтухов, Дмитрий Янчук;

каноэ-двойка, 500 м — Людмила Лузан, Анастасия Четверикова;

каноэ-одиночка, 200 м — Людмила Лузан, Анастасия Четверикова.

Состав сборной Украины по гребному слалому (соревнования с 25 по 30 июля):

каноэ-одиночка и байдарка-одиночка Виктория Ус.

Фото: Юрий Чебан