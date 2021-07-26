Украинская дизайнер Виктория Файнблат, которая представила Украину на международном конкурсе красоты Mrs. International, вошла в пятерку лидеров.

Об этом сообщила Яна Луцкая, директор национального конкурса Mrs. Ukraine International.

Это один из самых престижных и известных конкурсов, который уже более 30 лет проводится в США при поддержке правительства. Конкурс собирает на одной сцене очаровательных и успешных женщин из десятков стран мира.

Участницы конкурса — социально активные, высокообразованные женщины, профессионалы своего дела, которые достигают успехов в карьере и бизнесе, и при этом остаются хранительницами домашнего очага, любящими женами и заботливыми матерями.

Украинка вошла в топ-5 конкурса Mrs. International / 2 фотографии

Виктория Файнблат представила международному сообществу свой благотворительный проект Право на комфорт, которым уже заинтересовались меценаты. Более того — о талантливой и неравнодушной к человеческим судьбам украинке уже успели написать в американском глянце.

— Я очень горжусь тем, что смогла достойно представить Украину. По правде говоря, я ехала сюда именно для этого. Я хочу, чтобы о нашей культуре, истории и нашей несгибаемости узнал весь мир. А самую главную победу я уже получила — Право на комфорт нашел отклик в сердцах, они готовы нас поддержать и помогать. А значит, искренних улыбок и счастья в детских глазах станет еще больше, — делится эмоциями Mrs. Ukraine International 2020.

Право на комфорт — это первый в Украине благотворительный социальный проект, цель которого — улучшать условия жизни детей, ремонтируя их жилье.

На глазах у зрителей дети из семей со сложными жизненными обстоятельствами буквально получают новый дом. Цель проекта — не просто подарить им комфортное и уютное помещение, а прежде всего вернуть веру в людей, справедливость и неравнодушие.

В настоящее время на YouTube канале Виктории Файнблат к просмотру доступны уже три истории этого социального реалити.

Социальный проект от Виктории Файнблат

Известная дизайнер, архитектор, блогер и обладательница титула Миссис International-2020 Виктория Файнблат положила начало благотворительному фонду и проекту Право на комфорт, который будет помогать детям из неполных и малообеспеченных семей, сиротам и детям с инвалидностью улучшать их жилищные условия.

Виктория Файнблат создала фонд и проект, чтобы помочь детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.