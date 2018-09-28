Флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября.
О начале продаж iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 19 октября сообщил официальный дистрибьютор техники Apple в Украине компания Асбис-Украина.
Официальной информации о стоимости устройств пока нет. По предварительным сведениям, цена iPhone Xr будет начинаться от 29 999 грн, iPhone Xs — от 39 999 грн, iPhone Xs Max — от 44 999 грн. Стоимости указана для базовых конфигураций на 64 ГБ. Apple Watch в алюминиевом корпусе будут продаваться от 13 990 грн, а в стальном – от 22 990 грн.
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Напомним, назван самый популярный iPhone среди украинцев.
Фото: Getty Images
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