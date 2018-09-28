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Названа дата официального старта продаж новых iPhone в Украине

Флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября.

О начале продаж iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 19 октября сообщил официальный дистрибьютор техники Apple в Украине компания Асбис-Украина.

Официальной информации о стоимости устройств пока нет. По предварительным сведениям, цена iPhone Xr будет начинаться от 29 999 грн, iPhone Xs — от 39 999 грн, iPhone Xs Max — от 44 999 грн. Стоимости указана для базовых конфигураций на 64 ГБ. Apple Watch в алюминиевом корпусе будут продаваться от 13 990 грн, а в стальном – от 22 990 грн.

Читайте: Купил место в очереди, а на iPhone не хватило: в Москве произошел курьез в магазине

Напомним, назван самый популярный iPhone среди украинцев.

Фото: Getty Images

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