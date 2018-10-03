Смартфон Xiaomi Mi A1 загорелся и взорвался во время ночной зарядки рядом с владельцем. Это первый зарегистрированный случай взрыва модели.
Смартфон Mi A1 присоединился к списку моделей Xiaomi, взрывы которых подтверждены.
По словам автора поста на форуме поддержки Xiaomi, инцидент произошел с его другом.
Телефон заряжался рядом с владельцем, пока он спал.
Смартфон загорелся, однако хозяин не пострадал – устройство находилось в защитном чехле.
Судя по фото, Xiaomi Mi A1 лежал очень близко к владельцу, возможно, на тумбочке.
До пожара телефон использовали в течение 8 месяцев.
Об инциденте уже сообщили в службу поддержки клиентов Xiaomi, но ответа пока нет.
Ранее было известно о взрывах смартфонов Xiaomi в Китае и за его пределами, но это были несколько изолированных случаев. Сейчас место инцидента не называется.
К слову, это первый зарегистрированный случай взрыва Xiaomi Mi A1.
Фото: MIUI