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Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки

Смартфон Xiaomi Mi A1 загорелся и взорвался во время ночной зарядки рядом с владельцем. Это первый зарегистрированный случай взрыва модели.

Смартфон Mi A1 присоединился к списку моделей Xiaomi, взрывы которых подтверждены.

По словам автора поста на форуме поддержки Xiaomi, инцидент произошел с его другом.

Телефон заряжался рядом с владельцем, пока он спал.

Смартфон загорелся, однако хозяин не пострадал – устройство находилось в защитном чехле.

Судя по фото, Xiaomi Mi A1 лежал очень близко к владельцу, возможно, на тумбочке.

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Xiaomi Mi A1 взорвался во время зарядки / 2 фотографии

До пожара телефон использовали в течение 8 месяцев.

Об инциденте уже сообщили в службу поддержки клиентов Xiaomi, но ответа пока нет.

Ранее было известно о взрывах смартфонов Xiaomi в Китае и за его пределами, но это были несколько изолированных случаев. Сейчас место инцидента не называется.

К слову, это первый зарегистрированный случай взрыва Xiaomi Mi A1.

Фото: MIUI

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