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Xiaomi Mi 8 Lite начнут продавать с Украины – дата и цена

Xiaomi Mi 8 Lite будет представлен для продаж в первую очередь на украинском рынке. Позже состоится глобальный релиз этого смартфона.

Продажи Xiaomi Mi 8 Lite откроются 24 октября. Цена на Mi 8 Lite в версии 4/64 ГБ составит 7499 грн.

Старшая модель смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить 8 999 грн, пишет ITC.

Xiaomi Mi 8 Lite оснащается 6,26-дюймовым IPS дисплеем с вырезом в верхней части, соотношением 19:9 и разрешением 2280х1080 точек. Работает аппарат на основе процессора Qualcomm Snapdragon 660 с графикой Adreno 512, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

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Основных камер в Mi 8 Lite две: 12-мегапиксельная Sony IMX363 с диафрагмой f/1.9 и 5-мегапиксельная от Samsung с диафрагмой f/2.0. Фронтальная камера в смартфоне 24-мегапиксельная.

Емкость встроенного аккумулятора в Xiaomi Mi 8 Lite составляет 3350 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка Qualcomm QuickCharge 3.0.

NFC в нем нет.

Напомним, ранее были озвучены официальные цены на новые iPhone в Украине.

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