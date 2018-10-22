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Через NFC в 60 метрах: новый способ взломать Android

Новая техника удаленного взлома Android-гаджетов работает на основе NFC-технологии.

SpyDealer

Эксперты аналитической компании Checkmarx рассказали на конференции Hack.lu в Люксембурге о технике удаленного взлома Android-гаджетов.

Запись презентации опубликована на Youtube.

Для этого на телефоне жертвы должна быть установлена вирусная программа, которая позволяет при помощи NFC передать персональную информацию пользователя злоумышленнику.

NFC-технология позволяет обмениваться файлами, совершать платежи и некоторые другие действия. При этом устройства должны находится на расстоянии не больше десяти сантиметров друг от друга. Но новый способ атаки NFCdrip позволяет выкрасть информацию на дистанции в несколько метров.

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Программисты считают, что прием можно использовать и для взлома ноутбуков. Эксперт отметил, что есть возможность украсть данные на расстоянии до 60 метров.

К слову, ранее умельцы представили способ взлома Android-гаджетов через динамик аппарата.

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