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Snapragon 710 и Android 9. Чем удивит Nokia 8.1

Характеристики Nokia 8.1 появились в сети. Новинка станет бюджетным флагманом бренда.

Характеристики будущего смартфона Nokia 8.1 появились на авторитетном бенчмарке Geekbench.

В основу смартфона лег довольно мощный процессор Snapragon 710.

По характеристикам он будет почти аналогичен прошлогоднему Snapdragon 835.

Базовая версия Nokia 8.1 получит 4 ГБ оперативной памяти, а топовая модель – 6 ГБ.

Читайте: Через NFC в 60 метрах: новый способ взломать Android

Флагман будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Ожидается, что Nokia 8.1 будет дороже, чем Nokia 7 Plus.

Ранее стало известно, что продажа Xiaomi Mi 8 Lite стартует из Украины. Глобальный релиз смартфона состоится позже.

Фото: Nemanjazotovic/Dreamstime

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