Характеристики Nokia 8.1 появились в сети. Новинка станет бюджетным флагманом бренда.
Характеристики будущего смартфона Nokia 8.1 появились на авторитетном бенчмарке Geekbench.
В основу смартфона лег довольно мощный процессор Snapragon 710.
По характеристикам он будет почти аналогичен прошлогоднему Snapdragon 835.
Базовая версия Nokia 8.1 получит 4 ГБ оперативной памяти, а топовая модель – 6 ГБ.
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Флагман будет работать под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Ожидается, что Nokia 8.1 будет дороже, чем Nokia 7 Plus.
Ранее стало известно, что продажа Xiaomi Mi 8 Lite стартует из Украины. Глобальный релиз смартфона состоится позже.
Фото: Nemanjazotovic/Dreamstime
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