Nokia выпустила обновленную версию своего кнопочного телефона под названием 106.

Модель 106 получила от создателей новую жизнь. Nokia в обновленном аппарате оставила все классическое для бюджетного телефона – кнопочную клавиатуру, маленький экономный экран, но также добавила в него новые фишки.

Так, в Nokia 106 увеличили обьем памяти для хранения большего количества контактов и сообщений, пишет ФАН.

Главный плюс – батарейка. По заявлению создателей, по аппарату можно будет непрерывно разговаривать 15,7 часа. При этом в режиме ожидания он не “устанет” почти три недели.

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Для кого-то будет особенно приятно, что фины сохранили в телефоне легендарную игру Змейка.

Аппарат обойдется владельцам в около 600 гривен.

Как сообщалось, Nokia выпустила новую версию бананофона 8110.