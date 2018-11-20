Xiaomi подписала 30-летнее соглашение на совместный выпуск смартфонов с китайской компанией Meitu.

Xiaomi приняла решение выпускать смартфоны под новым брендом. Это стало возможным после подписания корпорацией соглашения с компанией Meitu, небольшим производителем смартфонов, который известен благодаря разработке приложения изменения внешности на фото.

Xiaomi и Meitu собираются разделить обязанности, учитывая свои сильные стороные. Первые будут собирать смартфоны, а вторые разрабатывать для них алгоритмы обработки фотографий, пишет MyDrivers.

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Интересно, что сделка обошлась бесплатно для Xiaomi. Правда, Meitu в будущем будут получать отчисления за каждый выпущенный смартфон или гаджет с их именем.

Напомним, Xiaomi выпустила дешевые беспроводные наушники AirDots.