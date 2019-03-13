Самыми популярными мобильными приложениями среди украинцев стали Viber, Chrome и YouTube.
Данные о самых популярных мобильных приложениях опубликовала аналитическая компания TNS Kantar.
Первое место досталось Viber, второе – Chrome, а третье – YouTube.
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Приложения Facebook, Telegram и Duo показали стремительный рост за год. Охват пользователей Facebook вырос с 65% в феврале 2018 до 80% в феврале 2019. Telegram показал рост с 27,5% до 46,7%.
Интересно, что в топ-15 приложений не попали Вконтакте и Skype.
Ранее Факты ICTV писали, что Samsung Fold начнут продавать в апреле этого года. Объявлена также цена Samsung Fold.
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