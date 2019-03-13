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Viber и Chrome: самые популярные мобильные приложения среди украинцев

Самыми популярными мобильными приложениями среди украинцев стали Viber, Chrome и YouTube.

Viber и Chrome: самые популярные мобильные приложения среди украинцев

Данные о самых популярных мобильных приложениях опубликовала аналитическая компания TNS Kantar.

Первое место досталось Viber, второе – Chrome, а третье – YouTube.

Читайте: Apple планирует поставить в iPhone 3D-камеру – СМИ

Приложения Facebook, Telegram и Duo показали стремительный рост за год. Охват пользователей Facebook вырос с 65% в феврале 2018 до 80% в феврале 2019. Telegram показал рост с 27,5% до 46,7%.

Интересно, что в топ-15 приложений не попали Вконтакте и Skype.

Ранее Факты ICTV писали, что Samsung Fold начнут продавать в апреле этого года. Объявлена также цена Samsung Fold.

Фото: Unsplash

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