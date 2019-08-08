Компания Samsung впервые представила свои флагманские смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus на спецмероприятии в Нью-Йорке 7 августа.
Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus компания Samsung представила на специальном мероприятии в Нью-Йорке 7 августа.
Оба флагманских аппарата стали больше своих предшественников и получили ультрасовременные функции.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с характеристиками Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.
Размер и вес
Размер Galaxy Note 10— 6,3 дюйма (Galaxy Note 9 был 6,2 дюйма);
Размер Galaxy Note 10 Plus — 6,8 дюйма (Galaxy Note 9 Plus был 6,4 дюйма).
Вес
Galaxy Note 10 — 167 граммов;
Galaxy Note 10 Plus — 198 граммов.
Камера
У нового смартфона три камеры. Плюс к этому аппарат оборудуют дополнительным ToF-сенсором для более быстрой фокусировки и 3D-съемки.
Также в новинке улучшили режим ночной съемки.
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Еще 5 фактов про Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus
- У Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus отобрали разъем 3,5 для наушников.
- Galaxy Note 10 Plus получил улучшенную батарею на 4300 мА·ч. Обычный Note сохранил прошлогоднюю батарею на 3500 мА·ч.
- У каждой модели есть модификации с 5G (для поддержки интернет-сетей пятого поколения).
- Новые смартфоны Samsung поддерживают авторизацию по лицу, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.
- Стилус S Pen научили новым воздушным жестам и удаленному переключению между объективами камеры.
К слову, Факты ICTV писали, какой будет цена Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.
Фото: Samsung