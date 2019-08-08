Компания Samsung впервые представила свои флагманские смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus на спецмероприятии в Нью-Йорке 7 августа.

Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus компания Samsung представила на специальном мероприятии в Нью-Йорке 7 августа.

Оба флагманских аппарата стали больше своих предшественников и получили ультрасовременные функции.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с характеристиками Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.

Размер и вес

Размер Galaxy Note 10— 6,3 дюйма (Galaxy Note 9 был 6,2 дюйма);

Размер Galaxy Note 10 Plus — 6,8 дюйма (Galaxy Note 9 Plus был 6,4 дюйма).

Вес

Galaxy Note 10 — 167 граммов;

Galaxy Note 10 Plus — 198 граммов.

Камера

У нового смартфона три камеры. Плюс к этому аппарат оборудуют дополнительным ToF-сенсором для более быстрой фокусировки и 3D-съемки.

Также в новинке улучшили режим ночной съемки.

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Еще 5 фактов про Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus

У Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus отобрали разъем 3,5 для наушников.

Galaxy Note 10 Plus получил улучшенную батарею на 4300 мА·ч. Обычный Note сохранил прошлогоднюю батарею на 3500 мА·ч.

У каждой модели есть модификации с 5G (для поддержки интернет-сетей пятого поколения).

Новые смартфоны Samsung поддерживают авторизацию по лицу, сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Стилус S Pen научили новым воздушным жестам и удаленному переключению между объективами камеры.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет цена Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.

Фото: Samsung