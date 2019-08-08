В Украине объявили цены на Galaxy Note 10 и Note 10 Plus. Сколько будут стоить новые флагманы Samsung.

Цены на Galaxy Note 10 и Note 10 Plus в Украине будут выше, чем на предшественников, которые были представлены в прошлом году.

Так, цена стандартного Galaxy Note 10 и Note 10 Plus составит почти 32 тыс. грн. За более крупный Note 10 Plus придется отдать около 36 тыс. грн. Речь идет о версиях с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Начало продаж назначено на 23 сентября 2019 года.

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Начать оформлять предварительные заказы на смартофоны можно уже с 8 августа.

Как сообщалось, Galaxy Note 10 и Note 10 Plus представили 7 августа на специальном мероприятии, которое организовала компания Samsung в Нью-Йорке.

Фото: The Verge