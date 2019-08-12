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Хакеры могут превратить обычный смартфон в оружие – эксперт

Злоумышленники могут взломать смартфон и использовать его в качестве акустического оружия.

Смартфон

Специалист в области кибербезопасности Мэтт Уикси заявил, что у смартфонов есть уязвимость, которая позволяет хакерам получить доступ к их настройкам и превратить устройство в акустическое оружие.

Злоумышленники могут навредить человеку, если заставят устройство постоянно воспроизводить дезориентирующие звуки на высоких или низких частотах.

– В некоторых атаках использовались известные уязвимости на конкретном устройстве, их можно реализовать локально или удаленно. Другие атаки требуют либо близости к устройству, либо физического доступа к нему, – рассказал Уикси.

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По его словам, для подобного нападения достаточно подключения к устройству с помощью Wi-Fi или Bluetooth.

Чтобы подтвердить сказанное, специалист взломал несколько гаджетов с помощью программы-сканера и заставил их воспроизводить неприятные звуки, в результате чего устройства вышли из строя.

К слову, Факты ICTV писали о том, как защитить свои персональные данные от мошенников.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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