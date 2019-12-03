Apple может изменить график выпуска iPhone на два раза в год.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что Apple может изменить стратегию выпуска iPhone, чтобы выпускать новые устройства дважды в год, начиная с 2021 года.

Этот сдвиг даст компании большую гибкость в изменении своих продуктов и конкуренцию с другими производителями устройств, которые выпускают новые телефоны в течение года. Это также станет серьезным изменением стратегии для самой важной линейки продуктов Apple.

– Исходя из проверок нашей цепочки поставок, мы ожидаем стратегического изменения частоты запуска с выпуском двух новых моделей iPhone в первой половине года, а затем еще двух во второй, что будет способствовать сглаживанию сезонности во время запуска, – рассказывает аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи.

Аналитики также предсказали прогнозы для линейки iPhone Apple 2020 года: четыре новые модели iPhone выпустят в сентябре 2020 года. Также весной компания может выпустить бюджетную версию, которая будет напоминать iPhone 8.

С 2017 года Apple придерживается трехмодельной стратегии.

Читайте: AirPods Pro: Apple представила новые наушники за $249

У всех телефонов будут превосходные OLED-экраны и поддержка сети 5G, хотя некоторые модели не будут поддерживать технологию mmWave, которая обещает более высокие скорости.

– Мы ожидаем, что две модели более высокого уровня будут обладать еще и тройной камерой и 3D-зондированием, в то время как модели по-проще будут включать поддержку только частоты ниже 6 ГГц и двойную камеру (без 3D-ощущения), – отмечает аналитик.

Смартфоны обновленной линейки Apple будут существенно различаться внутри одной линейки. 5,4-дюймовая и 6,7-дюймовая версии будут доступны в единственной модификации, а третью модель с диагональю экрана 6,1 дюйма представит в двух версиях.

Также компания Apple выпустила 16-дюймовый MacBook Pro, который стал крупнейшим среди ноутбуков Mac.

Источник: CNBC