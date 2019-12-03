PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гаджеты

С 2021 года iPhone будут выходить два раза в год

Apple может изменить график выпуска iPhone на два раза в год.

С 2021 года iPhone будут выходить два раза в год

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что Apple может изменить стратегию выпуска iPhone, чтобы выпускать новые устройства дважды в год, начиная с 2021 года.

Этот сдвиг даст компании большую гибкость в изменении своих продуктов и конкуренцию с другими производителями устройств, которые выпускают новые телефоны в течение года. Это также станет серьезным изменением стратегии для самой важной линейки продуктов Apple.

– Исходя из проверок нашей цепочки поставок, мы ожидаем стратегического изменения частоты запуска с выпуском двух новых моделей iPhone в первой половине года, а затем еще двух во второй, что будет способствовать сглаживанию сезонности во время запуска, –  рассказывает аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи.

Аналитики также предсказали прогнозы для линейки iPhone Apple 2020 года: четыре новые модели iPhone выпустят в сентябре 2020 года. Также весной компания может выпустить бюджетную версию, которая будет напоминать iPhone 8.

С 2017 года Apple придерживается трехмодельной стратегии.

ЧитайтеAirPods Pro: Apple представила новые наушники за $249

У всех телефонов будут превосходные OLED-экраны и поддержка сети 5G, хотя некоторые модели не будут поддерживать технологию mmWave, которая обещает более высокие скорости.

– Мы ожидаем, что две модели более высокого уровня будут обладать еще и тройной камерой и 3D-зондированием, в то время как модели по-проще будут включать поддержку только частоты ниже 6 ГГц и двойную камеру (без 3D-ощущения), – отмечает аналитик.

Смартфоны обновленной линейки Apple будут существенно различаться внутри одной линейки. 5,4-дюймовая и 6,7-дюймовая версии будут доступны в единственной модификации, а третью модель с диагональю экрана 6,1 дюйма представит в двух версиях.

Также компания Apple выпустила 16-дюймовый MacBook Pro, который стал крупнейшим среди ноутбуков Mac.

Источник: CNBC

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка