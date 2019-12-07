iPhone может стать полностью беспроводным в 2021

Разъем Lightning в iPhone уйдет в прошлое в 2021 году, прогнозирует эксперт Мин-Чи Куо.

Американская компания Apple выпустит модель iPhone без разъема Lightning во второй половине 2021 года. При этом Lightning, который используется в смартфонах с 2012 года, не заменят современным USB-C.

Прогноз о том, что iPhone станет полностью беспроводным, дал эксперт Мин-Чи Куо.

Также эксперт прогнозирует, что в линейке смартфонов Apple появится пять новых моделей в 2020 году.

Первая из них – iPhone SE 2 – выйдет в первом полугодии следующего года и будет оснащен жидкокристаллическим дисплеем диагональю 4,7 дюйма.

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Впоследствии Apple покажет еще четыре OLED-смартфона с поддержкой 5G, прогнозирует Мин-Чи Куо.

Как сообщалось, другие аналитики прогнозируют, что Apple изменит график выпуска iPhone.

Источник: The Verge