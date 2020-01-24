В Китае становится популярной игра о вирусе, который уничтожит человечество

Игра Plague Inc (в переводе – Чума) на фоне вспышки эпидемии коронавируса возглавила рейтинг загрузок в App Store в КНР.

Приложение вовсе не является новинкой среди сратегичних игр – бестселлером он стал через восемь лет после выхода. Сейчас в мире насчитывается более 130 млн игроков.

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Главной целью игры является разработка смертельного вируса, которым нужно заразить весь виртуальный мир. Игрок должен постоянно совершенствовать его устойчивость, чтобы реагировать на контрмероприятия, которые будет внедрять виртуальное научное сообщество.

Британские разработчики предполагают, что люди начали массово интересоваться игрой, чтобы справиться со страхом заражения инфекцией.

– Лучший способ преодолеть страх – посмотреть ему в лицо, – написал один из поклонников Plague Inc.

Недавно Факты ICTV писали о том, что по данным ВОЗ глобальной эпидемии коронавируса нет.

Источник: BBC