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Конкурент Motorola Razr 2019 от Samsung засветился до премьеры

Видео с новым складным смартфоном Samsung Galaxy Z Flip выложили в сеть. Утечкой поделился авторитетный инсайдер Бен Гескин.

В ролике снят гаджет в фиолетово-градиентном корпусе, который в разложенном состоянии превращается в полноценный смартфон.

Пользователи уже очень скоро узнают, была ли утечка настоящим Galaxy Z Flip. Презентация раскладушки состоится 11 февраля.

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Дополнительных подробностей о новом устройстве пока нет.

Как известно, в 2020 году выйдет еще одна раскладушка Motorola Razr 2019.

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