Samsung начал блокировать смарт-телевизоры в Украине – причина

Владельцы смарт-телевизоров Samsung в Украине на странице компании в соцсети жалуются на то, что их техника в феврале перестала поддерживать ряд функций.

По словам возмущенных пользователей, тысячи телевизоров заблокированы не только в Украине, но и в РФ, Беларуси и Молдове.

В компании Samsung говорят, что такие проблемы возможны с телевизорами, изготовленными для другого региона, то есть приобретенные не у официального дилера.

– Телевизоры, разработанные для других стран и ввозимые в Украину другими лицами, могут некорректно работать на территории Украины из-за ненадлежащих настроек или заводских настроек, которые должны применяться в других странах, – пояснили в компании.

Отмечается, что телевизоры, импортируемые ООО Самсунг Электроникс Украина Компани, можно распознать по буквами **UA в коде модели и украинским буквам на стикере на задней панели телевизора.

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А по работе телевизоров, произведенных для других стран, кроме Украины, советуют обращаться непосредственно к компании-продавцу.

– Если телевизор имеет буквы UA в коде модели и в нем не работает Smart TV, пожалуйста, обратитесь на горячую линию 0 800 502 000, – говорится в сообщении.

К слову, недавно Факты ICTV рассказывали о появлении первых рендеров смартфона Samsung Galaxy S11e.