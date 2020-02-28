Facebook разрешил создавать 3D-снимки на дешевых смартфонах

Facebook сделал доступным создание 3D-фотографий для большинства пользователей устройств на iOS и Andriod.

Инструмент запустили в 2018 году, но использовать его могли только на смартфонах с двумя камерами.

– Сделать трехмерную картинку можно практически из любого стандартного изображения 2D, – сообщает компания.

Компания обучила сверхточную нейронную сеть на миллионах общедоступных 3D-изображений и их карт глубины.

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Сеть оценивает расстояние от камеры до каждого пикселя изображения.

– Архитектура сети позволяет построить 3D-картинку на мобильных устройствах даже небольшой мощности за секунды, – пишет Facebook.

Ранее Facebook разрешил пользователям скрывать личную информацию. Речь идет об активности вне соцсетью (Off-Facebook Activity), например, об использовании учетной записи Facebook для авторизации.

Источник: Facebook