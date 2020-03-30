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Zoom отправлял в Facebook личные данные пользователей

Приложение для видеоконференций Zoom для iOS было обновлено, чтобы удалить из него код, который отправлял данные пользователя в компанию Facebook.

Эксперты выяснили, что Zoom отправляло в Facebook данные о часовом поясе пользователя и городе, когда человек открывал приложение, и сведения об устройстве пользователя, даже если у него не было учетной записи в Facebook.

Со своей стороны в Zoom заявили, что собранные данные не включают личную информацию пользователя, а только информацию об устройствах пользователей.

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— Мы искренне приносим извинения за беспокойство и сохраняем твердую приверженность защите конфиденциальности наших пользователей, — сказали создатели приложения.

Напомним, молодая пара из США на самоизоляции из-за коронавируса провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom.

Источник: Motherboard

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