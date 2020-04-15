Компания Apple показала, как в разных странах карантин повлиял на передвижение людей.
Статистику посчитали на основе данных с мобильных телефонов и часов.
Доступны данные пешего и автомобильного передвижения.
По некоторым странам посчитали также езду в общественном транспорте.
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Как карантин повлиял на передвижение людей в мире — статистика от Apple / 6 фотографий
В Украине на 56% уменьшились пешие прогулки пользователей Apple и на 45% выезды на автомобиле.
В Польше пешие прогулки уменшились на 84%, а поездки на 80%.
Как писали Факты ICTV, сейчас об окончании карантина в Украине говорить нецелесообразно, особенно учитывая новый антирекорд по количеству больных, выявленных за сутки.
Источник: AppleТеги: Apple, Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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