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Как карантин повлиял на передвижение людей в мире — статистика от Apple

Компания Apple показала, как в разных странах карантин повлиял на передвижение людей.

Статистику посчитали на основе данных с мобильных телефонов и часов.

Доступны данные пешего и автомобильного передвижения.

По некоторым странам посчитали также езду в общественном транспорте.

Читайте: Правила карантина в Украине — все, что нужно знать

  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
  • Как карантин повлиял на передвижение людей в мире - статистика от Apple
Как карантин повлиял на передвижение людей в мире — статистика от Apple / 6 фотографий

В Украине на 56% уменьшились пешие прогулки пользователей Apple и на 45% выезды на автомобиле.

В Польше пешие прогулки уменшились на 84%, а поездки на 80%.

Как писали Факты ICTV, сейчас об окончании карантина в Украине говорить нецелесообразно, особенно учитывая новый антирекорд по количеству больных, выявленных за сутки.

Источник: Apple

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