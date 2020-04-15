











Как карантин повлиял на передвижение людей в мире — статистика от Apple / 6 фотографий

В Украине на 56% уменьшились пешие прогулки пользователей Apple и на 45% выезды на автомобиле.

В Польше пешие прогулки уменшились на 84%, а поездки на 80%.

Как писали Факты ICTV, сейчас об окончании карантина в Украине говорить нецелесообразно, особенно учитывая новый антирекорд по количеству больных, выявленных за сутки.

Источник: Apple