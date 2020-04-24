Осторожно – эта “текстовая бомба” превращает iPhone в “кирпич”

24 апреля в соцсетях появились предупреждения о том, что пользователи iPhone, iPad или даже Mac стали получать сообщение с определенными символами, из-за которого устройство может зависнуть.
Текстовая строка, которую можно получить в любом мессенджере, приводит к сбою приложения или даже целой системы.
Читайте: Apple представила iPhone SE: цена бюджетника и характеристики
“Текстовая бомба” не представляет серьезного риска, а лишь влечет за собой неудобства. В худшем случае система перезагрузится или придется принудительно сделать это.
The craziest iOS crash text bug ???? pic.twitter.com/29LJPb67WP
— EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020
Напомним, эксперты установили, что приложение Zoom отправляло личные данные пользователей в Facebook.
Источник: Forbes