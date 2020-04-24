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Обновления Windows 10 может удалять файлы без разрешения пользователя

Обновления Windows 10 с номером KB4549951, компания Microsoft выпустила, чтобы закрыть четыре дыры в системе безопасности операционной системы.

Но, обновление вместо решить проблемы, начало ломать систему.

Пользователи пожаловались на самовольный перезапуск системы, разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi.

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Также начались проблемы с подключениями и упала производительность.

— Обновления может удалять и перемещать файлы без разрешения пользователя. После установки в некоторых пользователей пропали документы, изображения и персональные настройки, — пишут на сайте.

Напомним, в сети появился видеоролик с новым дизайном системы Windows 10.

Компания Microsoft посвятила видео достижению 1 млрд пользователей операционной системы.

Источник: ixbt.com

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