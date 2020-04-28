Новый iPhone SE лишили популярной функции

Новые телефоны iPhone SE потеряли функции Haptic Touch для работы с сообщениями.

Ранее при появлении сообщений на заблокированном экране, пользователь мог взаимодействовать с приложением без разблокировки телефона.

Достаточно было нажать на него и выбрать одну из предложенных опций.

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Компания Apple никак не объяснила это решение. Но Haptic Touch продолжает работать с сообщениями, которые приходят, когда смартфон разблокирован.

Напомним, 15 апреля компания Apple представила iPhone SE второго поколения. Он поддерживает беспроводную зарядку и две SIM-карты, доступные в корпусе черного, белого и красного цвета. Модель из 64 Гб памяти будет стоить чуть более, чем 10,5 тыс. грн.

Источник: The Verge

Фото: The Verge