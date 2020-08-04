Google представил Pixel 4A — характеристики и цена

На прошлой неделе компания Google выпустила несколько тизеров, которые указывали на запуск продаж Pixel 4A в августе.

В понедельник, 3 августа, технологический гигант официально анонсировал Pixel 4A. Также Google объявил о выходе на рынок еще двух моделей — Pixel 4A 5G и Pixel 5.

Две модели с 5G будут доступны этой осенью, а Pixel 4A уже доступен для предзаказов в онлайн-магазине Google по цене $349.

Характеристики Pixel 4A

Pixel 4A выполнен в пластиковом корпусе, который является обычным для моделей в этой ценовой категории. Устройство имеет одну заднюю камеру, размещенную в модуле квадратной формы рядом со вспышкой.

На задней панели смартфона также расположен сканер отпечатков пальцев. На правом боку аппарата размещена кнопка включения мятного цвета, а также кнопки для регулировки громкости.

Pixel 4A имеет 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Дисплей поддерживает частоту обновления только 60 Гц и имеет отверстие под фронтальную камеру на 8 Мп.

Задняя камера — это одинарный 12,2-мегапиксельный сенсор изображения Sony IMX363 с диафрагмой F/1.7, и углом обзора 77°, фазовым автофокусом Dual Pixel, OIS и поддержкой EIS.

Pixel 4A может снимать видео в 4К при 30 кадрах в секунду. Slow Motion устройство может снимать в 1080p со скоростью 120 кадров в секунду.

Камеру Pixel 4A усилили несколькими аппаратными функциями, такими как Live HDR +, двойное управление экспозицией, Night Sight с астрофотографией, Social Share, портретный режим и Super Res Zoom.

Читайте: Apple переносит выпуск нового iPhone

Устройство работает от процессора Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 2.1.

В телефоне есть аккумулятор на 3140 мАч и возможность быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB-C.

Google Pixel 4A работает на операционной системе Android 10.

В сеть слили фото Google Pixel 5

Инсайдеры выложили сеть изображения Google Pixel 5 за четыре месяца до официального анонса.

На рендерах видно нехарактерный вид фронтальной панели и конфигурацию модуля основной камеры.

Угадали ли инсайдеры, узнаем осенью.









