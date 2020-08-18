PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гаджеты

Новый удар за Fortnite: Apple отключит Epic Games от инструментов разработки

Битва между Apple и Epic Games набирает обороты. Яблочная компания полностью удалила профиль разработчика из App Store, а 28 августа отключит Epic Games от инструментов разработки для Mac и iOS.

Об этом сообщил разработчик игр в своем Twitter.

Новый удар за Fortnite: Apple отключит Epic Games от инструментов разработки

Из-за чего воюют

13 августа Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite после того, как разработчик Epic Games ввел собственную систему оплаты через приложение, которая обошла стандартную 30-процентную комиссию магазина.

После изъятия игры Epic Games продемонстрировала тщательно рассчитанную серию ответов, включая антимонопольный иск против Apple и протестное видео, которое вышло в эфир на YouTube и в самом Fortnite.

Читайте: Apple переносит выпуск нового iPhone

Разработчик игр заявил, что имеет полное право на иск, поскольку компания потеряла “много денег” от недобросовестной конкуренции.

Источник:  Epic Games Newsroom

Фото: Epic Games

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка