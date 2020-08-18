Новый удар за Fortnite: Apple отключит Epic Games от инструментов разработки

Битва между Apple и Epic Games набирает обороты. Яблочная компания полностью удалила профиль разработчика из App Store, а 28 августа отключит Epic Games от инструментов разработки для Mac и iOS.

Об этом сообщил разработчик игр в своем Twitter.

Из-за чего воюют

13 августа Apple удалила из App Store популярную игру Fortnite после того, как разработчик Epic Games ввел собственную систему оплаты через приложение, которая обошла стандартную 30-процентную комиссию магазина.

После изъятия игры Epic Games продемонстрировала тщательно рассчитанную серию ответов, включая антимонопольный иск против Apple и протестное видео, которое вышло в эфир на YouTube и в самом Fortnite.

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Разработчик игр заявил, что имеет полное право на иск, поскольку компания потеряла “много денег” от недобросовестной конкуренции.

Источник: Epic Games Newsroom

Фото: Epic Games