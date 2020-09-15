YouTube Shorts: YouTube запустил конкурента TikTok

Всемирно известный видеохостинг YouTube запустил аналог популярного приложения TikTok.

Вскоре запись, обработка и монтаж 15-секундных роликов станут доступными в новом разделе под названием YouTube Shorts.

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15-секундные видео можно посмотреть на домашней странице YouTube в специальном разделе Shorts.

— Мы будем продолжать добавлять больше интересных функций: с нетерпением ждем вашего отзыва о новом формате видео на Youtube, — говорится в заявлении.

Сейчас бета-версия функции доступна только на территории Индии, где недавно было запрещено пользоваться приложением TikTok.

Instagram Reels

В начале августа в популярной соцсети Instagram появилась функция Instagram Reels, что по своему функционалу очень напоминает TikTok.

Записывать 15-секундные ролики с дополнительными возможностями (эффекты, монтаж и добавления музыки) смогут пользователи, которые обновят приложение до последней версии.

Готовые видео можно распространять как публично, так и в личных сообщениях.

Источник: YouTube