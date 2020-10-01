Android 11: три главных ошибки обновления и как их исправить

Опыт работы со смартфонами на Android 11 далеко не безупречен, жалуются пользователи на различных форумах.

Android Auto

Одна из важнейших ошибок, которая попала в операционную систему, делает невозможным подключение к Android Auto после установки Android 11.

Компания Google признала это на своих форумах и посоветовала разъединить устройство и авто, а затем удалить транспортное средство из списка Android Auto. После этого нужно начать подключение с нуля.

Многозадачность

Некоторые пользователи сообщают об ошибке, которая нарушает многозадачность на Android 11.

Эта ошибка разочаровывает, когда пользователь не может увидеть список недавних программ, ведь он не появляется. Экран может даже вспыхивать черным цветом.

У кого-то получается временно исправить проблему, просто заблокировав и разблокировав устройство. Однако впоследствии ошибка все равно о себе напомнит.

Камера

Еще одна проблема программного обеспечения, которая преследует владельцев смарфтоном на Android 11 — камера не хочет запускаться или вылетает при переходе в видеорежим.

У некоторых пользователей камера срабатывает, но фотографии не сохраняются.

Android 11 блокирует камеру смартфона также в популярных приложениях вроде Instagram и VSCO.

Энтузиасты с форума Pixel Phone Help обнаружили, что временным решением может стать удаление файла .nomedia в папке программы.

Скорее всего, Google включит исправления всех ошибок в будущем версию Android, поэтому следует только подождать.

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Google представил Pixel 5

Pixel 5 — это новый телефон на Android с 6-дюймовым экраном и разрешением 2 340х1 080 пикселей.

Google сделал Pixel 5 водостойким, но убрал гнездо для наушников.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор емкостью 4080 мАч можно заряжать беспроводным способом.

Фото: Dreamstime, Autoevolution,