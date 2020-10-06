Apple останавливает продажи наушников и колонок своих конкурентов

Apple прекратила продажу наушников и беспроводных колонок от конкурентов, в частности, Sonos, Bose и Logitech, поскольку компания готовится выпустить собственные новые аудиопродукты.

Все продукты вышеупомянутых компаний исчезли из интернет-магазина Apple в конце прошлого месяца.

Также за последние дни работникам физических отделов розничной торговли Apple было поручено снять товары для продажи в магазинах. Акции Sonos упали на 7% на расширенных торгах после новостей об этом.

Apple разрабатывает новые продукты

“Яблочная” компания избавляется от продуктов конкурентов в своих магазинах в связи с тем, что Apple разрабатывает несколько новых продуктов, чтобы расширить свою аудиолинейку.

Первые наушники под брендом Apple могут быть анонсированы уже в этом году. Также техногигант работает над меньшей версией умной колонки HomePod.

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Apple освобождает полки не впервые

Apple освобождала свои цифровые и реальные прилавки для собственных новых продуктов и раньше.

В 2014 году компания прекратила продажу устройств для фитнеса и здоровья Fitbit вскоре после анонсирования выхода Apple Watch.

Несколько лет назад компания убрала продукцию Bowers & Wilkins, а в начале нынешнего года с полок пропала продукция Bang & Olufsen.