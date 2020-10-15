SEO-продвижение от Ланет CLICK

На сегодняшний день эффективное ведение бизнеса практически невозможно без продвижения в Интернете.
Клиенты все активнее делают покупки посредством сайтов, узнают о товарах и услугах с помощью поисковых систем и предпочитают комфортно заказывать желаемое в сети, не выходя из дома.
Чтобы идти в ногу со временем и увеличивать доходы, необходимо продвигать свою компанию в сети.
Лучшим способом в данном случае является оптимизация сайта — целый комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение позиций веб-ресурса в результатах поисковой выдачи.
Для действительно качественного результата и гарантии привлечения новых потребителей оптимальным решением станет обращение в диджитал-агентство.
Поисковая оптимизация веб-сайтов: особенности и преимущества
Для чего нужно SEO-продвижение сайта? К примеру, если вы являетесь владельцем онлайн-магазина, то вам крайне необходимо рекламировать свою компанию в сети. В таком случае продвижение интернет-магазина способно:
- увеличить объем трафика вашего веб-портала;
- сформировать положительный имидж компании у потенциальной аудитории;
- усилить лояльность уже имеющихся клиентов в процессе поискового продвижения интернет-магазина;
- отследить данные о поведении потребителей на сайте и их возможных интересах;
- обеспечить рост прибыли за счет повышения коэффициента конверсий.
Поставленные цели достигаются за счет грамотно построенной стратегии SEO-продвижения сайта, состоящей из нескольких этапов.
Так, для отслеживания поведения посетителей ресурса, чтобы в дальнейшем понять их интересы и проанализировать, насколько эффективны используемые маркетинговые каналы, подключаются системы аналитики.
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А в процессе внешней оптимизации специалисты размещают ссылки на ресурс компании и упоминания о нем на различных тематических площадках.
Кроме того, полноценная раскрутка интернет-магазина невозможна без контентной оптимизации, которая позволяит сделать сайт более интересным и наполнит его полезной для клиента информацией.
Этапы проведения SEO-оптимизации сайта
Оптимизация сайта — это многоуровневый процесс, полная эффективность которого зависит от качества всех составляющих. Именно поэтому таким важным для каждого ресурса процессом должны заниматься настоящие профессионалы.
Чтобы SEO-продвижение вашего веб-сайта дало максимум результатов, обратитесь за помощью в Ланет CLICK, специалисты которого проведут поисковую оптимизацию поэтапно:
- подключат системы веб-аналитики для анализа поведения пользователей ресурса;
- проведут целостный аудит сайта, определят технические ошибки и пути их исправления;
- проанализируют структуру сайта, создадут новые необходимые страницы, соберут семантику, настроят корректную перелинковку и увеличат релевантность страниц сайта.
Чтобы заказать услугу оптимизации сайта и узнать о ее стоимости, обращайтесь к специалистам Ланет CLICK, позвонив по номеру телефона +38 (044) 225-19-00 или написав письмо на электронную почту lanetclick@lanet.ua.
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