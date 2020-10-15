SEO-продвижение от Ланет CLICK

На сегодняшний день эффективное ведение бизнеса практически невозможно без продвижения в Интернете.

Клиенты все активнее делают покупки посредством сайтов, узнают о товарах и услугах с помощью поисковых систем и предпочитают комфортно заказывать желаемое в сети, не выходя из дома.

Чтобы идти в ногу со временем и увеличивать доходы, необходимо продвигать свою компанию в сети.

Лучшим способом в данном случае является оптимизация сайта — целый комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение позиций веб-ресурса в результатах поисковой выдачи.

Для действительно качественного результата и гарантии привлечения новых потребителей оптимальным решением станет обращение в диджитал-агентство.



Поисковая оптимизация веб-сайтов: особенности и преимущества

Для чего нужно SEO-продвижение сайта? К примеру, если вы являетесь владельцем онлайн-магазина, то вам крайне необходимо рекламировать свою компанию в сети. В таком случае продвижение интернет-магазина способно:

увеличить объем трафика вашего веб-портала;

сформировать положительный имидж компании у потенциальной аудитории;

усилить лояльность уже имеющихся клиентов в процессе поискового продвижения интернет-магазина;

отследить данные о поведении потребителей на сайте и их возможных интересах;

обеспечить рост прибыли за счет повышения коэффициента конверсий.

Поставленные цели достигаются за счет грамотно построенной стратегии SEO-продвижения сайта, состоящей из нескольких этапов.

Так, для отслеживания поведения посетителей ресурса, чтобы в дальнейшем понять их интересы и проанализировать, насколько эффективны используемые маркетинговые каналы, подключаются системы аналитики.

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А в процессе внешней оптимизации специалисты размещают ссылки на ресурс компании и упоминания о нем на различных тематических площадках.

Кроме того, полноценная раскрутка интернет-магазина невозможна без контентной оптимизации, которая позволяит сделать сайт более интересным и наполнит его полезной для клиента информацией.

Этапы проведения SEO-оптимизации сайта

Оптимизация сайта — это многоуровневый процесс, полная эффективность которого зависит от качества всех составляющих. Именно поэтому таким важным для каждого ресурса процессом должны заниматься настоящие профессионалы.

Чтобы SEO-продвижение вашего веб-сайта дало максимум результатов, обратитесь за помощью в Ланет CLICK, специалисты которого проведут поисковую оптимизацию поэтапно:

подключат системы веб-аналитики для анализа поведения пользователей ресурса;

проведут целостный аудит сайта, определят технические ошибки и пути их исправления;

проанализируют структуру сайта, создадут новые необходимые страницы, соберут семантику, настроят корректную перелинковку и увеличат релевантность страниц сайта.

Чтобы заказать услугу оптимизации сайта и узнать о ее стоимости, обращайтесь к специалистам Ланет CLICK, позвонив по номеру телефона +38 (044) 225-19-00 или написав письмо на электронную почту lanetclick@lanet.ua.

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