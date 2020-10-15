Стоимость нового смартфона iPhone 12 в Украине стартует от 25 499 гривен. За эту сумму можно приобрести iPhone 12 mini.

Компактный 5G-смартфон iPhone 12 будет стоить от 29 999 грн. Эта модель телефона тоньше на 11% и меньше на 15% по сравнению со своим предшественником.

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Цены на iPhone 12 Pro стартуют от 36 999 грн, а на iPhone 12 Pro Max от 39 999 грн. Модели имеют мощный процессор и лазерный дальномер.























Цены на iPhone 12 в Украине: купить смартфон можно уже со следующей недели / 6 фотографий

Предварительные заказы на товар начнутся завтра, 16 октября. Полноценно iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет приобрести уже с 23 октября.

Характеристика iPhone 12

13 октября Американская компания Apple представила публике новый смартфон iPhone 12.

iPhone 12 представлен в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и красный. Смартфон получил более прочное стекло Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning.

Разработчики уверяют, что iPhone 12 в четыре раза лучше будет выдерживать падения.

Источник: Citrus.ua