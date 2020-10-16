В приложении поисковой системы Google появилась новая функция. Пользователи могут найти песню, напев мелодию.
Как это работает?
Поиск нужной песни нужно начинать с вопроса к поисковой системе Что это за песня? Затем нужно выполнить фрагмент из мелодии.
Читайте: СБУ инициировала блокировки соцсетей РФ в Google и Apple
Приложение может распознать жужжание, свист, пение для определенной песни.
Google предложит вам песни на основе процентного совпадения, которые, по мнению приложения, наиболее близкие к вашему исполнению.
В компании отмечают, что приложению помогает уже натренированная система на основе искусственного интеллекта.
Приложение воспринимает более 20 языков. Функция доступна в Google Search для Android и iOS.
Google представил Pixel 5
Компания Google показала свои новые смартфоны Pixel 4a и Pixel 5.
Модель Pixel 5 стоит 19,7 тыс. грн. Она имеет встроенную 4K камеру, защиту от влаги и 8 Гб встроенной памяти.
Pixel 4a можно приобрести за 14,1 тыс. грн. Гаджет не имеет беспроводной зарядки и защиты от влаги.
Источник: GSM Arena