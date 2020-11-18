Apple заплатит $113 млн, чтобы урегулировать государственное расследование по делу о “batterygate”.

Компания заплатит штатам, включая Калифорнии, Техасу и Аризоне деньги, чтобы уладить обвинения в том, что она замедлила работу iPhone с целью побудить клиентов покупать новые.

Сделка с коалицией штатов отличается от предложенного в марте соглашения Apple о выплате пострадавшим владельцам iPhone до $500 млн за погашение коллективного иска.

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В чем суть скандала Apple “batterygate”

Apple в 2016 году незаметно обновила программное обеспечение на моделях iPhone 6, 7 и SE, чтобы снизить скорость процессора.

В компании заявили о том, что ее действия были предприняты на благо пользователей.

Якобы литий-ионные аккумуляторы со временем изнашиваются и не выдерживают нагрузки процессора, что приводит временами к выключению гаджетов. А снижение скорости процессора призвано решить эту проблему.