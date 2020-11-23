Компания Bullitt из Великобритании разработала смартфон Cat S42, который оснащен антибактериальной технологией Biomaster.

Согласно информации разработчиков, для его создания использовали ионы серебра, которые якобы не позволяют микробам размножаться.

Кроме того, устройство можно будет мыть с мылом, оно полностью водонепроницаемо, а также обрабатывать антисептиком.

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Сейчас Cat S42 уже можно приобрести, однако модели с антибактериальной технологией будут доступны не ранее 2021 года.

В дальнейшем компания планирует добавить и в другие модели смартфонов такую же опцию.

QR-коды с данными о коронавирусе

В Китае предложили зашифровывать информацию о тестировании на коронавируса в специальные персональные QR-коды.

Сейчас эта система действует в стране, однако ее можно сделать глобальной.

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Источник: Daily Mail