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Людмила Богданова |

Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3: цена и характеристики

24 ноября китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на изготовлении техники, провела презентацию нового гаджета. Им стал смартфон Poco M3 с довольно низкой стоимостью. Цена Xiaomi Poco M3 стартует от 4 299 грн.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

  • основная камера — 48 Мп, фронтальная — 8 Мп;
  • аккумулятор — 6000 мА/ч;
  • вес — 198 г;
  • оперативная память — 4 ГБ + 64 ГБ или 4 ГБ + 128 ГБ;
  • поддерживает две сим-карты;
  • датчик отпечатка пальца находится на боковой панели.

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Корпус смартфона изготовлен из пластика, он доступен в трех цветах: синем, черном и желтом. В Украине старт продаж Poco M3 состоится в декабре.

Цена Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ — 4299 грн, а на 128 ГБ — 4799 грн.

  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
  • Xiaomi презентувала бюджетний смартфон Poco M3_ ціна та характеристики
Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3: цена и характеристики / 2 фотографии

Смартфон со встроенным термометром от Huawei

Компания Huawei зарегистрировала патент на изготовление смартфона со встроенным термометром. С помощью гаджета можно будет измерить не только температуру тела человека, но и объекта с минусовой температурой.

Источник: ІТС.ua

Фото: ІТС.ua

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