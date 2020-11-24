Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3: цена и характеристики

24 ноября китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на изготовлении техники, провела презентацию нового гаджета. Им стал смартфон Poco M3 с довольно низкой стоимостью. Цена Xiaomi Poco M3 стартует от 4 299 грн.
Характеристики Xiaomi Poco M3:
- основная камера — 48 Мп, фронтальная — 8 Мп;
- аккумулятор — 6000 мА/ч;
- вес — 198 г;
- оперативная память — 4 ГБ + 64 ГБ или 4 ГБ + 128 ГБ;
- поддерживает две сим-карты;
- датчик отпечатка пальца находится на боковой панели.
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Корпус смартфона изготовлен из пластика, он доступен в трех цветах: синем, черном и желтом. В Украине старт продаж Poco M3 состоится в декабре.
Цена Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ — 4299 грн, а на 128 ГБ — 4799 грн.
Смартфон со встроенным термометром от Huawei
Компания Huawei зарегистрировала патент на изготовление смартфона со встроенным термометром. С помощью гаджета можно будет измерить не только температуру тела человека, но и объекта с минусовой температурой.
Источник: ІТС.ua
Фото: ІТС.ua