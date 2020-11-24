24 ноября китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на изготовлении техники, провела презентацию нового гаджета. Им стал смартфон Poco M3 с довольно низкой стоимостью. Цена Xiaomi Poco M3 стартует от 4 299 грн.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

основная камера — 48 Мп, фронтальная — 8 Мп;

аккумулятор — 6000 мА/ч;

вес — 198 г;

оперативная память — 4 ГБ + 64 ГБ или 4 ГБ + 128 ГБ;

поддерживает две сим-карты;

датчик отпечатка пальца находится на боковой панели.

Читайте: В Великобритании разработали антибактериальный смартфон

Корпус смартфона изготовлен из пластика, он доступен в трех цветах: синем, черном и желтом. В Украине старт продаж Poco M3 состоится в декабре.

Цена Xiaomi Poco M3: на 64 ГБ — 4299 грн, а на 128 ГБ — 4799 грн.







Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3: цена и характеристики / 2 фотографии

Смартфон со встроенным термометром от Huawei

Компания Huawei зарегистрировала патент на изготовление смартфона со встроенным термометром. С помощью гаджета можно будет измерить не только температуру тела человека, но и объекта с минусовой температурой.

Источник: ІТС.ua

Фото: ІТС.ua