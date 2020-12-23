В цифровом магазине Epic Games Store с 22 декабря началась бесплатная раздача украинской игры Metro 2033 Redux. Получить игру можно в течение 24 часов.

— Metro — одна из тех недооцененных серий, которые действительно заслуживают лучшего. Можно получить свою копию Metro 2033 в магазине Epic Games Store, — отмечают эксперты.

Metro 2033 — это первая часть трилогии шутеров от украинской студии 4A Games. Игра основана на одноименном романе писателя Дмитрия Глуховского.

По сюжету игры, в 2013 году на Земле произошла трагическая катастрофа, в результате которой практически все люди погибли, а сама планета превратилась в токсичную пустошь.

С 17 по 31 декабря в Epic Games Store действует крупная акция по раздаче игр. Пользователи уже смогли получить Cities Skylines, Oddworld: New ‘n’ Tasty, The Long Dark, Defense Grid и Alien: Isolation.

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