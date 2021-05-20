Американская компания Google откроет свой первый физический магазин летом этого года. Он будет расположен в Манхэттене, что в Нью-Йорке (США). В этом городе сосредоточена и штаб-квартира.

В магазине будут представлены различные товары Google — смартфоны Pixel, системы умного дома Nest, фитнес-браслеты Fitbi, устройства Pixelbooks тому подобное.

Также здесь можно будет забрать товары, заказанные в интернете. Компания подчеркивает, что внутри будет действовать ограничение по количеству посетителей, людей будут пускать только в масках и просить соблюдать социальную дистанцию.

— Многие клиенты все еще хотят почувствовать оборудование, прежде чем его приобрести, и узнать, как оно ощущается, как звучит и как выглядит в их руке или на столе, — комментируют открытие магазина в Google.

Google поможет обнаружить заболевания кожи

Компания Google запустит приложение, которое с помощью камеры может указать на заболевания кожи. Пользователю необходимо будет сделать три фотографии волос, кожи или ногтей с разных сторон.

После этого приложение предложит пройти опрос о состоянии здоровья и симптомов.

Источник: Google