Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине

21 мая 2021 года в Украине на телефонной версии Android заработало приложение Clubhouse.

В частности, журналисту одного украинского издания удалось найти это приложение в Google Play и установить его на телефоне с Android-версией.

Как отмечают в издании, через несколько часов после релиза в Google Play некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse заблокировал их аккаунты.

Однако компания ограничила доступ пользователей, которые накануне установили iOS-версию на Android.

Также с такой проблемой столкнулись те, кто изменил устройство Apple на Android. В частности, в одного аккаунта может быть привязан один номер телефона.

Скачать приложение Clubhouse на Android можно по ссылке.

Разработка Clubhouse для Android-версии

Clubhouse — это закрытая соцсеть, где пользователи общаются с помощью голосовых сообщений. Присоединиться к ней можно, получив приглашение от пользователя.

Недавно ее представители заявили, что планируют приступить к созданию приложений для Android.

Подробнее о Clubhouse и как он работает — читайте на Фактах ICTV.

Источник: AIN.UA