Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине

21 мая 2021 года в Украине на телефонной версии Android заработало приложение Clubhouse.
В частности, журналисту одного украинского издания удалось найти это приложение в Google Play и установить его на телефоне с Android-версией.
Как отмечают в издании, через несколько часов после релиза в Google Play некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse заблокировал их аккаунты.
Однако компания ограничила доступ пользователей, которые накануне установили iOS-версию на Android.
Также с такой проблемой столкнулись те, кто изменил устройство Apple на Android. В частности, в одного аккаунта может быть привязан один номер телефона.
Скачать приложение Clubhouse на Android можно по ссылке.
Разработка Clubhouse для Android-версии
Clubhouse — это закрытая соцсеть, где пользователи общаются с помощью голосовых сообщений. Присоединиться к ней можно, получив приглашение от пользователя.
Недавно ее представители заявили, что планируют приступить к созданию приложений для Android.
Подробнее о Clubhouse и как он работает — читайте на Фактах ICTV.
Источник: AIN.UA