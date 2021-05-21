Представители IT-компаний рассказали о своем видении преимуществ Дія City

Введение специального правового режима Дія City является дополнительной инновационной возможностью мощного развития в стране IT-индустрии. Украина имеет все шансы стать в регионе драйвером в сфере высоких технологий, в частности продуктовых решений.

Такое мнение высказали представители IT-компаний во время дискуссионной панели Украина — новый IT-хаб Европы, которая состоялась в рамках Всеукраинского форума Украина 30. Цифровизация.

Во время мероприятия своими мыслями относительно Дія City поделились Максим Слободянюк — основатель NikaTechFamily, Виктор Валеев — директор ассоциации Software Ukraine, Валерий Красовский — сопредседатель IT-комитета ЕБА, Владислав Савченко — президент Европейской ассоциации программной инженерии.

Также мыслями поделились Дмитрий Осыка — директор по информационным технологиям ДТЭК, Тарас Кицмей — совладелец компании SoftServe, Юрий Антонюк — СЕО EPAM Центральная и Восточная Европа, Виталий Сэдлер — СЕО Intellias и президент ассоциации IT Ukraine.

Представители IT-бизнеса отмечали, что сегодня индустрия нуждается в новом прогрессивном инструменте для дальнейшего активного развития и Дія City является именно таким инструментом. По их мнению, важно, что вступление в Дія City добровольно.

Кроме этого, участники мероприятия одобрили предложенную Дія City новую форму взаимодействия компаний и специалистов — гиг-контракты, которые наряду с гибкостью фриланса предоставят гиг-работникам социальные гарантии.

Важно также, что в Дія City будут действовать инструменты защиты прав на интеллектуальную собственность, которые используются в мировой практике. Во время дискуссии также говорилось о том, что спецрежим разрабатывается в тесном сотрудничестве с IT-сообществом, поэтому проект соответствует основным потребностям отрасли.

Введение Дія City

Компании-резиденты Дія City будут иметь самые низкие налоговые ставки и возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал или налог на прибыль.

Введение этого специального режима будет способствовать приходу венчурных фондов в Украину. В Министерстве цифровой политики заявляли, что новые налоговые правила могут способствовать росту ВВП Украины до 10%, постепенно приближая структуру экономики страны к инновационной и цифровой экономике.