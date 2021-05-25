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Факты / Lifestyle / Гаджеты
Валентина Чорна |

Apple выпустит новый iPhone SE: как будет выглядеть гаджет

iPhone

Американская компания Apple представит новый безрамочный iPhone SE в 2023 году. Инсайдеры опубликовали фото, на которых показали вероятный дизайн гаджета.

Согласно данным, новый iPhone SE не будет иметь широких рамок дисплея и кнопки Home на передней панели. Предполагается, что размер гаджета будет такой же, как в iPhone 12, то есть 6,1 дюйма.

Вместо технологии Face ID, устройство будет иметь сканер отпечатков пальцев.

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Известно, что компания Apple работает сразу над двумя новыми моделями серии iPhone SE.

Одна из них станет улучшенной версией гаджета, который был выпущен в 2020 году, но с поддержкой 5G. А другая модель серии iPhone SE будет иметь абсолютно новый дизайн.

Apple представит новые Mac уже летом

Американская корпорация Apple представит новые Mac летом 2021 года. MacBook Pro получит новый дизайн, а диагональ его экрана станет 14-дюймовой.

Также изменения коснутся MacBook Air, который станет мощнее и быстрее. Он будет наделен новой FaceTime камерой и MagSafe. Кроме этого, компания представит новое устройство Mac Pro, которое будет иметь чип M1 и новую графику.

Фото: Unsplash

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