Американская компания Apple представит новый безрамочный iPhone SE в 2023 году. Инсайдеры опубликовали фото, на которых показали вероятный дизайн гаджета.

Согласно данным, новый iPhone SE не будет иметь широких рамок дисплея и кнопки Home на передней панели. Предполагается, что размер гаджета будет такой же, как в iPhone 12, то есть 6,1 дюйма.

Вместо технологии Face ID, устройство будет иметь сканер отпечатков пальцев.

Известно, что компания Apple работает сразу над двумя новыми моделями серии iPhone SE.

Одна из них станет улучшенной версией гаджета, который был выпущен в 2020 году, но с поддержкой 5G. А другая модель серии iPhone SE будет иметь абсолютно новый дизайн.

iPhone SE (2023) in new Matte Purple finish with punch-hole Retina display

made by @aaple_lab | concept based on leaks and my opinion #iPhoneSE #iPhone2023 #iPhone13 #WWDC21 #Apple #aaple_lab #iPhone #AppleiPhone pic.twitter.com/HyxdbhkwUJ

— apple lab (@aaple_lab) May 24, 2021